中菲行(5609)指出，雖然大陸已經公布政府機關春節假期將延長到2月2日，但透過辦公室相關自動化系統的行動化，中菲行推動「移動智慧物流服務夥伴」(Mobile Intelligence Logistics Service Provider)，只要在有網路的地方，中菲行都可以隨時隨地為客戶提供物流服務，將疫情影響降至最低。

由於疫情尚未得到緩解，大陸政府公布政府機關春節假期延長到2月2日，包括海關在內的政府機關將於2月3日開始上班，雖然大陸部分城市將春節延長至2月9日，中菲行表示，集團運用中菲行增值訊息系統Web3.0雲端物流平台，不止整合內部及上下游供應鏈管理，對外更提供數位化訊息流的整合，透過辦公室相關自動化系統的行動化，達到不在辦公室，也能辦公事，只要有網路，中菲行員工就算沒辦法上班，也可以在任何地方，包括居家為客戶提供服務，中菲行成為客戶真正的「移動智慧物流服務夥伴」。

因此在此假日期間，客戶若有任何貨物需要進出大陸，客戶可以像往常一樣隨時透過郵件和手機和中菲行聯繫，中菲行作為客戶的移動智慧物流服務伙伴，只要有網路中菲行都可以隨時隨地為客戶提供物流服務。

(時報資訊)