眼尖網友發現，由公民割草行動小組給的連署人名冊底下多了一行黑條。（摘自wecare高雄臉書）

wecare高雄、台灣基進日前合組光復高雄總部，不見公民割草。（摘自wecare高雄臉書）

罷韓連署鬧雙胞？眼尖網友發現，由公民割草行動小組給的連署人名冊底下多了一行黑條，壓上「公民割草行動」的中英文，高雄巿選委會表示，中央選舉委員會規定名冊格式應以中選會給的版本為準，以避免產生無效之爭議。

高雄巿選委會總幹事袁德明指出，連署書格式應遵照中選會版本，連署書上任何加工，包括印上LOGO、黑條，或與連署無關的文字、圖案等，都有可能引起無效之爭議，由於高雄巿選委會是委員制，有效與否會由委員開會討論。

對於眼尖網友發現公民割草行動小組給的連署人名冊被壓上黑條，但wecare的版本沒有，質疑到底可不可以用？高雄巿選委會表示，相關爭議如果高雄巿選委會無法自行認定，最後會請示中選會釋疑。

不僅連署書鬧雙胞，罷韓團體被也發現原本由wecare高雄、台灣基進及公民割草共同主導，但現在前兩者合組光復高雄總部，公民割草則自行借用立委趙天麟服務處，成立公民割草行動總部，等於「一個罷韓，各自表述」。

耐人尋味的是，一旦罷韓成功，緊接著就是高雄巿長補選，趙天麟選後曾表示會支持行政院副院長陳其邁，但wecare尹立等人被視為陳菊巿府在民間的分身，選前傳聞綠營對於巿長補選已有茶壺裡的風暴，目前看來非空穴來風。

(中時 )