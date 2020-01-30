行政院召開例行院會，關注武漢肺炎疫情現況及因應措施

武漢肺炎持續延燒，人心惶惶，全台都有搶口罩的現象。今（30）日行政院召開記者會，強調已擴充口罩產能，會每日盤點確保供需順暢。

行政院表示，會盤點每日口罩銷售量，若供需仍不是很順暢，會考慮集中銷售平台統一管理，更有效掌握銷售、物流狀況。

目前口罩產能每日約390萬個，行政院強調數量足夠，但考量民眾需有備用的需求，所以希望可以在短期內擴充到420萬，再到470萬個，希望能達到600萬日產量，並由政府統一增購、調控，提供防疫人員所需口罩，並統一售價防止哄抬。

針對口罩販售價格，超商散賣一個8元是怎麼定價。對此，行政院表示，所有超商、網路平台等通路，因物流成本有所不同，因此經濟部召集所有廠商，開會統一討論出的定價，未來若數量足夠，也不排除調回一盒50片約200~250元，但還是依口罩材質、包裝等成本考量而有所調整。

行政院呼籲民眾不需恐慌，是否有戴口罩必要，也視環境、情況有所不同，若開放空間且大家都健康，那就可以不用帶口罩，也提醒國人出國不能帶超過五盒口罩，希望共同為防疫工作努力、共體時艱。

另外，對於滯留武漢國人一事，行政院表示，海基會、陸委會陸續接到超過200通電話，在武漢台人希望能包機撤僑，但國台辦態度相對強硬，聲稱已提供妥善照顧，這與行政院所了解的狀況不太相符，陸委會持續溝通。

(中時電子報)