高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，國民黨台北市議員徐巧芯認為，韓應好好上班，該看的要去看，對問政也要多去了解，到議會備詢也要把整個市政都了解清楚。她認為，韓若能在備詢時，把高雄市長的專業拿出來，就不會被罷免。資深媒體人韋安則認為，徐為什麼不肯定韓的防疫表現，還在漏他的氣。他說國民黨的問題，就是建制精英派，永遠瞧不起庶民民粹派。這兩條路線之爭會鬥到2024。

Wecare高雄公民團體日前公布罷免市長韓國瑜的期程，預計28日由罷免提案人向中選會領表，29日成立「光復高雄總部」並開始受理罷免二階連署，預計每天以一萬份連署份數為目標，要在一個月內完成30萬份。

徐巧芯在政論節目《新聞面對面》提及罷韓一事。她指出，高雄市議會3、4月開議，韓若能在備詢時，把專業拿出來，就不會被罷免。反之，若他還是不了解，高雄人的憤怒感恐被催起來，將令人擔憂。

對此，韋安在臉書指出，徐為什麼不肯定一下韓的防疫表現，還在漏他的氣。韋安認為，國民黨的問題，就是建制精英派，永遠瞧不起庶民民粹派。這兩條路線之爭，會鬥到2024。

(中時電子報)