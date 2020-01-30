台南市長黃偉哲今天照常舉行新春團拜，疫情剛在初期，要小心因應。（曹婷婷攝）

今天是開工日，儘管多個縣市取消新春團拜，但台南市長黃偉哲今天照常舉行新春團拜，他說，有健康正確衛教觀念，拱手不握手、不亂噴口水應該不用過度擔心，他強調，武漢肺炎還在初期階段，已有170幾例死亡，7、8000例確診，還沒到高峰，什麼時候到高峰要問專家，但必要防疫措施一定要配合，尤其公務員一定要成為民眾表率，不需要過度驚慌，但要適當自我保護，還有保護他人。

黃偉哲一早也去視察口罩工廠，他說，口罩部分今天開工了，其實有好幾個口罩廠在年初三已經開工了，所以如果產能全開，台南一天可生產超過85萬個口罩，口罩供應無虞，也請市民朋友不必搶購。

他強調，現在民眾對口罩「是想要，不是需要」，在疫情沒進入社區感染之前，不需要每個人都戴口罩，「看到別人買，我也想買，就是想要」，坦白講，不管是想要、需要，我們都會供應。但臨櫃人員接觸不同民眾，如果不戴口罩可能會變成傳染點，所以臨櫃人員請戴口罩保護自己，也保護市民，但是其他人就不一定需要，所以口罩的部分供應無虞。

他說，交通局確保大眾運輸，各場站執勤人員、面對民眾的人員，該戴口罩都戴口罩，然後境外外籍移工或旅客們如果出現身體不適症狀，該轉介就勸導他們就醫。勞工局針對外籍移工的要有正確衛教宣導，尤其，近期回到母國再回來的，其他國家雖不見得有那麼多病例，沒像中國大陸那麼多病例，但他們在飛機可能一個密閉空間，也請他們要做好自主健康管理。

另外，社會局有些長照機構收置一些老人家、資深長者，他們抵抗力比較差，請社會局關懷一些長照機構，還有社福單位衛教宣傳、宣導，希望這些長照機構工作同仁，能對長者健康情形多加關懷。觀旅局在各大觀光景點以及機場、車站等，配合交通局做一些衛教宣導，第一線人員應該多洗手、戴口罩。

(中時 )