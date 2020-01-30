「你大膽去做」、「大膽用」！新北市一名有性障礙的已婚王姓男子，2016年同意老婆與友人蕭男發生性關係，2017年離婚當天，前妻就與王男閃電結婚，王男調查後發現，2人2015年就開始偷情，還到新北市樹林的河濱公園陸橋下「打野砲」，隔年父親節又在花蓮民宿發生性關係，氣不過被戴綠帽，怒對蕭男提告。

法院審理時發現，王男2016年10月曾表示「我願意老婆與小強進一步交往」、「我同意老婆可以跟蕭男交往，可以有親密關係」。還向蕭男保證「你就大膽去做沒關係」、「我意思你就大膽用啦」。

但王男說，因妻子威脅若不讓她出門，就要拋棄小孩離家出走，才會同意老婆與蕭男發生性關係，但他強調，其實早知2人2015年就開始偷情，才會在2016年同意2人發生性關係。

法院審理後判處蕭男有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元；民事部分，認定蕭男破壞王男婚姻，須賠償30萬元。

(中時電子報)