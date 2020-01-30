診所呼籲勿轉傳，截圖視同共犯將提告。(蔡依珍攝)

35歲許姓男子聽聞友人稱桃園平鎮某診所有武漢確診病例，28日未查證即在個人臉書上發文，隨即遭截圖瘋傳、地方人心惶惶，診所負責人獲悉報警，許男還一度把臉書名改成甫墜機身亡的NBA傳奇球「Kobe」，警方29日順利逮到人，許供稱只是要提醒民眾，仍被依違反傳染病防治法、刑法恐嚇、妨害名譽等罪嫌送辦。

桃園市長鄭文燦在國民黨團交接團拜時強調，全力杜絕假消息，呼籲市民下載「疾管家」，接收最正確和真實的資訊。該診所也呼籲民眾勿轉傳，違者視同共犯將提告。

桃園市民28日在傳播軟體Line上傳播一張臉書截圖，稱「目前山仔頂已發現第一起舞和肺炎，通報單位為XX診所」文末呼籲大家防疫措施千萬做好，造成地方人心惶惶，被點名的診所負責人頻頻接獲民眾詢問，不堪其擾，立即報警提告。

平鎮警方從轉貼的民眾開始循線追查，發現是35歲的許姓男子用孩子的臉書「Derick Hsu」散佈的文章，29日清晨6點許男還一度將臉書名字改成「Kobe Hsu」，直到警方找上門，他才坦承只是聊天時聽聞友人談及有疑似案例，覺得擔憂在臉書上發文，沒有惡意、也未與診所結仇，警方仍依恐嚇公眾安全、妨害名譽、以及違反傳染病防治法送辦。

(中時 )