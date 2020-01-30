艾美特-KY以自有品牌「艾美特AIRMATE」在大陸電風扇及電暖器市場佔有一席之地，與客戶共同開發專利醫療用「氣窗屏幕問診桌」，去年底開始出貨，跨足大陸醫療市場。隨武漢肺炎疫情擴散，客戶年後緊急追加數百台訂單，成為今年營運增長新動能。艾美特主管表示，艾美特與客戶協商遞延至2月10日工廠開工後生產及出貨，將供應給大陸醫療通路及B2B。

艾美特主管表示，艾美特與客戶共同開發的專利醫療用「氣窗屏幕問診桌」，是運用艾美特風扇設計原理設計而成的醫療級新品，產品上面氣孔有空氣吹出，形成氣窗，出風口風速均勻，風速2.5m/s，並帶有HEPA濾網過濾，有效去除PM2.5。這項新產品能隔離、阻斷醫師與患者間的直接接觸，能有效避免疫情的擴大傳播。

艾美特主管指出，氣窗屏幕問診桌已於去年底出貨，終端售價約人民幣25,000元，預計將在全中國醫療體系中販售，對遏阻疫情傳播，做出貢獻。因應疫情，年後客戶追加數百台訂單，重要廣東客戶的通路將銷至全中國大陸醫療通路、B2B 。

艾美特董事長史瑞斌表示：「自接任董事長以來，致力改善公司的獲利，從2019年毛利穩定成長獲得證明，而新產品開發一直是艾美特不斷創新與發展的目標，預計此醫療級新品將會對上半年營收做出貢獻。」

艾美特指出，因應疫情艾美特工廠延遲至2月10日復工，湖北籍員工返廠後將進行7日自行隔離，2月出貨將與客戶與相關單位協調，目前訂單未受影響。

艾美特2019年第三季轉虧為盈，本期淨利為0.05億元，從2018年同期每股虧損0.93元轉為每股盈餘0.03元，財務狀況也獲得具體的改善，資產負債比率從2018年同期70.24％下降至66.08％，股東權益報酬率也從2018年負6.61％轉正為15.58％。

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