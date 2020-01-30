彰銀：行員挪用客戶款項 對客戶損害會全權負責 12:022020/01/30 工商 孫彬訓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 彰化銀行指出，有關行員挪用客戶款項一事，彰銀在主動發現個案後，已通報主管機關並移送司法偵辦，對客戶損害會全權負責。 彰銀強調，彰銀重視顧客權益保障，主動發現個案後，已通報主管機關並移送司法偵辦，且已與受影響客戶聯繫，彰銀對客戶損害會全權負責。基於偵查不公開，個案不予評論。 (工商 ) #彰銀 #損害 #全權 #負責 #個案 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎／台灣累計通報283個案 僅3名確診 16:402020/01/26 生活 武漢肺炎新增119名通報個案 高雄舞小姐確定排除 15:192020/01/27 生活 嚴辦趴趴走患者遭質疑 法部：非針對個案 09:562020/01/28 社會 苗栗縣長徐耀昌指示衛生局長 積極因應武漢肺炎 12:592020/01/28 生活 武漢肺炎／台灣出現第7例！ 2名70多歲武漢女陸客「同行觀光」 14:492020/01/28 社會 2確診陸客行程不公布 指揮中心：不像金巴黎舞客難掌握 15:572020/01/28 生活 台第8例確診 首見本土個案 04:092020/01/29 財經要聞 2020武漢風暴》疫情嚴峻！疾管署LINE粉絲暴增逾5倍 15:352020/01/29 生活 2020武漢肺炎》台灣確診8名案例接觸460人 27人出現症狀 16:182020/01/29 生活 亂傳平鎮出現確診個案 警方函送原PO及散布者 11:392020/01/30 生活 財經熱門新聞 政府基金裝死？台股暴殺逾670點 史上最慘 - 即時 - 工商 爆發肺炎…陸iPhone廠危險？富士康回應了 - 財經 財報慘！美晶片廠倒地 台積電恐中槍？ - 財經 20年前廠商紛西進 老謝曝台陸口罩產量差距 - 財經 只黑1天！台積電ADR強彈 台股明天恐暴跌？ - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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