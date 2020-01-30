彰化銀行指出，有關行員挪用客戶款項一事，彰銀在主動發現個案後，已通報主管機關並移送司法偵辦，對客戶損害會全權負責。

彰銀強調，彰銀重視顧客權益保障，主動發現個案後，已通報主管機關並移送司法偵辦，且已與受影響客戶聯繫，彰銀對客戶損害會全權負責。基於偵查不公開，個案不予評論。

(工商 )