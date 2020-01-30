儘管蘋果財報出色，且中高階智慧型手機鏡頭需求強勁，但武漢肺炎導致大陸官方延後農曆年假期復工日，是否影響2月營運展望？對此，大立光(3008)表示，1月營運展望不變，至於2月須待客戶復工後再評估。

武漢肺炎導致大陸延長春節假期，復工之日延至2月10日左右，大立光雖然主要廠區在台灣，但因蘋果及大陸華為等手機品牌廠供應商大陸廠區多受到法令規定延後復工，是否會受影響引起關注。

大立光表示，1月營運展望不變，1月因逢農曆年長假，且第1季為淡季，1月拉貨動能將較去年12月下滑，至於2月，由於大陸官方延後復工日，客戶尚未復工，2月狀況需待客戶復工後再評估。

中高階智慧型手機鏡頭持續供不應求，大立光因現有廠房空間已滿，積極進行擴產，大立光在農曆年前1月22日公告指出，位於台中工業區一塊4200坪土地已確定委由德昌營造興建，建廠金額約新台幣16.6億元，預計第1季動工，產能最快在2023年開出。

目前大立光在台灣共有13個廠區，9個為自有，4個為承租，大立光執行長林恩平在日前表示，公司現有的三塊土地都將在今、明兩年動工，除已公告即將動工興建的台中工業區4200坪用地，2019年購進的7400坪用地現仍在容積審查中，預訂今年下半年動工，餘下的3500坪用地因有租約在身，移交日期稍晚，預訂明年著手興建。

(時報資訊)