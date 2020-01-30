因應武漢新型冠狀病毒持續蔓延，中國政府決定依照當年SARS爆發時的對策，火速興建一座「火神山醫院」以接收武漢肺炎的病患。近日中國官媒《環球時報》更貼出一張醫院照，大讚工程人員興建速度，表示醫院在「16個小時完工」，但最後卻被網友發現是建商的樣品屋，隨後火速刪文。

《環球時報》日前撰文指出，「火神山醫院」第一棟建築物只用了16個小時就完成，27日更在推特上公開醫院完工照，不過照片曝光後，就有眼尖的網友表示，該張照片是新疆建商的樣品屋，根本不是「火神山醫院」；遭網友打臉後，《環球時報》也靜悄悄地將相關貼文刪除了。

隨著疫情不斷擴大，武漢至今已出現2200多起確診病例，因此中國官方決定，將在「火神山醫院」旁邊興建一座「雷神山醫院」，醫療隔離區約51000平方公尺，病床增至約1600張，另外，醫護人員的住宿區則可容納約2000人，醫院預計將在2月5日前完工。

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(中時電子報)