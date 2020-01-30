30日上午舉行頒獎儀式，所有得獎者上台合影。（張毓翎攝）

嘉義縣東石鄉港口宮農曆春節的「擲筊送轎車、金媽祖」活動，今日舉辦頒獎典禮，獲得頭獎88萬元2000cc轎車的黃梅如說，她擲筊前幾天，有作夢夢到她到港口宮拜拜，遇到一位老爺爺說她「很有福氣」，沒想到當天竟然連擲13個聖筊，中了最大獎。

港口宮舉辦「擲筊送轎車、金媽祖」活動，初一到初五當日擲出最多聖筊的人，將獲得每尊8萬元金媽祖；另統計至初五後，依擲出聖筊數排名，第1名獲得價值88萬元轎車，第2名56萬元轎車， 3到5名則有機車，6、7名為液晶電視，今年共2870名參賽者。

今年26歲住在嘉義縣水上鄉，在私人公司從事行政工作的黃梅如說，去年沒有擲到，今年再挑戰一次，當時向媽祖祈福，希望自己來年能一切平安，她並沒有特別許願說，請媽祖賜給她轎車，一定是媽祖顯靈，讓她抱回最大獎，之後她會開著這台新車上下班。

另外，獲得二獎56萬元轎車的28歲家庭主婦包雅朱，家住在雲林縣水林鄉，今天她在先生的陪同下前來領獎，先生在水林鄉幫家裡種地瓜，由於家中沒有汽車，前幾年參加也沒有擲到，所以她很感謝媽祖，讓她連擲10個聖筊，之後她就能開車載孩子上下學。

(中時 )