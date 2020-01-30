世界衛生組織將召開緊急委員會會議，決定武漢肺炎是否構成「國際關注公共衛生緊急事件」，但並未邀請台灣專家參與，引起爭議。而日本首相安倍晉三表示，先不考慮大陸的政治立場下，為了維護區域防疫安全，有必要讓台灣參加世界衛生組織（WHO）。
據日媒共同社報導，安倍在日本武漢疫情對策本部會議上表示，先不顧大陸政治立場問題，若台灣被世衛排除在外，將難以維持區域健康及防止感染擴大的作業。
此外，近日赴陸討論疫情防範、剛返回日內瓦的世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）召開記者會表示，雖然大陸境外的病例仍然很少，但全球傳播的潛力可能會進一步擴大。不過對於媒體提問台灣參與問題，譚德塞並未回答，而是由WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）說明，表示台灣專家已參與WHO相關諮詢、以及臨床和實驗室等工作，因此台灣充分參與並充分了解所有發展情況。
文章來源：感染拡大受け台湾のWHO参加必要と首相
(中時電子報)
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