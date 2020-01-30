武漢肺炎疫情延燒，國泰航空今日宣布調整所有香港往返大陸航班的機艙服務，除了餐點有調整，熱毛巾、枕頭、毛氈及雜誌會暫停供應，免稅商品售賣服務也會暫停。

國籍航空長榮、華航日前已開始調整兩岸及港澳航線的機上餐飲及用品服務內容，耳機、頭墊布等皆採一次性拋棄式產品，毛巾、報章雜誌等則取消提供，桌布、餐巾改紙巾替代，並把熱餐改為素食餐。

香港國泰航空今日指出，國泰航空和國泰港龍來往中國大陸航班的機艙服務將會作出短暫調整，由2020年1月30日起生效，直至另行通知。鑑於新型冠狀病毒的情況，為顧客和機組人員提供更佳的保護，此次服務調整純屬臨時措施，同時繼續給予顧客滿意的飛行體驗。

國泰航空表示，將調整往返中國大陸航班的頭等艙和商務艙餐膳服務，頭盤、主菜及甜品均以單一餐盤奉上。餐車服務將暫停，而於頭等艙提供的餐膳，將與商務艙的餐膳相同。

乘搭往返中國大陸中長程航班（如上海浦東、北京、寧波、杭州、溫州、成都、青島等）的特選經濟艙及經濟艙乘客，國泰會提供包括熱小食及其他食品的易攜輕食餐袋；已提供簡便輕食的短程航班（例如廣州、長沙、海口、三亞、廈門、福州等）的餐膳服務，將維持不變。在此期間，各客艙之機上個人用品，包括熱毛巾、枕頭、毛氈及雜誌會暫停供應，機上免稅商品售賣服務亦會暫停。

(中時 )