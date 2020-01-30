「好漂亮的青蘋果啊！」走近一看，原來是一顆顆肥美的棗子。過去曾經有日本客來台灣，以為水果攤上綠色水果是青蘋果，吃了之後才知道是棗子。

老一輩有句俗語「日食三棗，長生不老」，就是在形容棗子具有很高的保健價值。營養師劉純君說，棗子的熱量不高，每百公克約46卡，和蘋果相當，但是它的纖維質比蘋果和水梨還高，每百克有1.8克的膳食纖維，而風乾製造過的紅棗和黑棗的膳食纖維，更高達7.7克和10.8克，所以常被當成「順暢」聖品。

新鮮棗子的維生素C比蘋果、水梨和柳丁還高，蘋果的維生素C每百克只有2毫克，水梨為5毫克，柳丁是38毫克，但棗子每百克就有45毫克，它更含有蘋果和水梨、柳丁等所缺乏的維生素A和菸鹼酸。

另外，蘋果是眾所周知有益調節血壓的高鉀水果，每百克約有110毫克的鉀，而棗子所含的鉀幾乎是蘋果的2倍。

劉純君表示，維生素C可助抗氧化及養顏美容；高鉀可降低高血壓的發生；高纖可促腸胃蠕動、預防便祕，還可降低膽固醇；菸鹼酸可以調節熱量的代謝及預防糙皮病；而維生素A則可幫助黏膜組織修復。

雖然棗子營養價值高熱量又低，幾乎適合所有族群食用，但是要提醒洗腎的病人，注意高鉀可能引發心律不整、心悸的問題，一天最多吃1～2小顆就足夠了。

選購棗子時，最好挑選表皮綠色偏白、有光澤，果蒂深廣、週圍平滑無皺褶者，果實飽滿且外觀呈蛋形，甜度會比較高，口感也新鮮清脆。

不過，成熟後的棗子就不耐久放，因為一旦完全成熟，果皮顏色就會由綠轉為黃綠，若放在室溫下，一般可以存放3天，在室溫下超過3天，果皮外觀就會產生褐斑，並會脫水皺皮。

劉純君建議，棗子購買回家後，最好用塑膠袋包著，馬上放到冰箱裡冰存，約可延長保鮮期1～2個星期左右，如果希望能放更久一點，則建議不要除掉果蒂。

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(中時電子報)