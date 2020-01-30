大溪警常訓多元化，健身房館長傳授課程。(大溪警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

大溪警常訓多元化，健身房館長傳授課程。(大溪警分局提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市大溪警分局購置健身器材讓員警使用，有鑒於以往員警常年訓練項目侷限於場地及天候，分局長黃富村指示分局訓練教官，利用分局健身房多元化的健身器材編排常年訓練，使員警增加興趣，分局元月份特別規劃8梯次，每梯次3小時，並邀請專業教練授課。

龍潭區元素格鬥健身會館館長魏子程受邀，率領團隊向大溪分局提出對員警進行健康管理檢測，講授正確的健身觀念，實際教授員警拳擊格鬥、健身有氧及放鬆伸展等課程，培養同仁在勤餘時間鍛鍊身體的習慣，希望能幫助員警在維護地方治安的同時，也能維持自身的健康，更可以有效發揮能力維護治安。

另他曾無償捐贈三元派出所一批健身器材，當時也到派出所指導員警學習在面對被攻擊的當下，如何有效防禦自己、閃避的技巧，平時如何訓練等，當時許多同仁反應良好，此次前來授課，希望藉由這次機會可以激發一些對於同仁執勤有幫助的新觀念或想法，讓警察同仁日後的執勤可以更好保護自己與民眾的安全。

大溪分局長黃富村表示，感謝魏館長熱心為警，落實警民合作，加強鍛鍊員警體能及新進同仁執勤技巧，讓日後員警執行勤務時可以更好保護自己與民眾的安全。

(中時 )