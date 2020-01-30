鹿港長許志宏30日上午舉行的鹿港鎮2020新春團拜，邀請各界來鹿港行春，參加初九文衡聖帝春賜福踩街及「頂番鬧元宵」。（吳敏菁攝）

鹿港長許志宏30日上午舉行的鹿港鎮2020新春團拜，邀請各界來鹿港行春，參加初九文衡聖帝春賜福踩街及「頂番鬧元宵」。（吳敏菁攝）

頂番婆主燈「黃金龍龜」，高4米、寬3米，屹立於人和橋畔，氣勢雄偉。（吳敏菁攝）

頂番婆主燈「黃金龍龜」點燈，鹿港公所鎮公所還將發送1萬個文青風提袋。（吳敏菁攝）

武漢肺炎風暴衝擊，來自重慶銅梁火龍表演無法來台表演，衛福部傳染病防治醫療網指出，台灣尚無社區傳染，大型戶外活動仍可照常舉行，鹿港鎮公所邀請一起來「

頂番鬧元宵」，主燈「龍龜」已掀起驚豔，公所並準備了2000個可愛金鼠小提燈，7日晚間6時起在文武廟停車場發送，8日下午2時在頂番婆市區提燈來踩街，當晚還有發送1萬個文青風提袋。

鹿港長許志宏30日上午舉行的鹿港鎮2020新春團拜，邀各界來鹿港行春，參加初九文衡聖帝春賜福踩街及「頂番鬧元宵」，結合寺廟、學校、社區與社團，在「水龍頭的故鄉」遊行，有鼓陣、藝陣表演，晚間6時30分進行頂番婆主燈「黃金龍龜」點燈

，高4米、寬3米，屹立人和橋畔，氣勢雄偉，與副燈「祥龍盤天」相互輝映，周圍39座造型花燈，及玉鳳宮、頂草路上的彩繪燈籠海，照亮頂番夜空。

主燈「龍龜」相傳為「龍生九子」之一，是龍神與龜靈化身，龍頭龜身，背負河圖洛書，與副燈「祥龍盤天」代表頂番水五金產業飛龍在天，利祿亨通，八方聚財，為地方再創繁盛。

許志宏表示，彰化縣水五金產業發展協會所支持頂番婆燈區，主燈與副燈都由欣大園藝董事長陳錦源贊助。歡迎廠商建立自己品牌的花燈，行銷水五金傳統產業文化。

「提燈籠、說好話、領禮物」頂番婆慶元宵也是全台獨特習俗，父母會帶著小孩到各商家，互道恭喜發財、添燈發財。今年公所再推出讓大家到各商家拜年領禮物的新版提袋，文青風手繪一家團圓，以浪的線條代表鹿仔港的港邊意象。提袋材質採環保不織布，磅數高，有底無側的大容量設計，上街購物也很時尚。於元宵節當晚7時起在頂草路一段4號全家便利店對面發送，共計有1萬個，送完為止。

(中時 )