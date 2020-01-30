歐盟29日出台名為「5G網路安全工具箱」的指導性文件，要求歐盟成員國評估5G供應商的風險情況，對所謂「高風險」供應商設限。

據《中新社》報導，根據歐盟委員會當日公布的文件顯示，歐盟成員國同意採取措施應對5G網路現有及潛在風險，尤其成員國要確保可以限制、禁止或者對5G網路設備的供應、部署和操作施加特定要求或條件。

對於5G網路營運商，文件指出成員國要提高安全要求，包括嚴格控制訪問權限、制定安全操作和監控規則、限制特定功能外包等；對於5G網路供應商，文件稱要評估供應商風險情況，對於歐盟認定的重要敏感資產，要對「高風險」供應商設限。

文件建議，為避免長期依賴某一供應商，歐盟成員國應維持多元化和可持續5G供應鏈，例如充分利用歐盟現有工具和手段，特別是透過篩查可能影響5G關鍵資產的外國直接投資，避免5G供應市場因潛在傾銷或補貼而扭曲。

雖然呼籲對5G供應商設限，文件未將任何企業排除在歐盟5G網路建設之外，又稱文件「不針對任何特定供應商或國家」。

根據文件列出的時間表，歐盟委員會呼籲成員國在今年4月30日前採取措施落實文件內容，今年6月30日前歐盟委員會準備就成員國落實情況起草一份報告，今年10月1日前成員國應進行評估，決定是否需要進一步採取行動。

(旺報 )