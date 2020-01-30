新國會將於2月1日報到宣誓就職，並同時進行正、副院長選舉。今天民進黨立院黨團先行召開內部籌備會，確定由新科立委游錫堃，搭配現任立法院副院長蔡其昌，共同角逐新屆國會龍頭；在黨團總召部分，儘管綠委陳明文日前曾登記參選，但今天他表態支持現任總召柯建銘，也確定未來新國會將由游錫堃、蔡其昌、柯建銘擔綱鐵三角。

立法院第十屆立委將於2月1日報到，並宣誓就職。當天上午10點半即舉行立法院長投票，下午2點半再舉行副院長投票。拿下國會過半席次的民進黨團，特別提前在今天召開內部籌備會，為正副院長人選做最後確認。

傳出蔡英文總統屬意接掌立法院長的游錫堃，被問到對競選立法院長的態度時他表示，民進黨一向是國會自主，一切交由黨團決定。

經上午民進黨團內部會議後，也確定正副院長人選是由游錫堃搭配蔡其昌，以「堃昌配」組合出面角逐。由於整個大泛綠陣營人數多達68席，因此，只要沒有意外，游錫堃、蔡其昌將順利接下第十屆立法院正、副院長。

在總召部分，日前已登記參選的陳明文今天表示，由於柯建銘昨日致電希望繼續支持他當總召，所以就決定繼續支持柯建銘。他也提到，4年前為了團結民進黨，當時都有意競選立法院長的他與柯建銘，最後都是共同支持蘇嘉全，所以這次也一樣，希望柯建銘能為黨奉獻。

柯建銘則說，民進黨是團結政黨，溝通協調絕對沒問題，昨天兩人在電話中，陳明文一口就答應，很感謝陳明文的支持，希望未來大家一起面對新的局面。

(中時 )