口罩成防疫的必備品，不少人納悶「吃飯脫口罩再重戴回去可以嗎？」對此，ICU醫生陳志金在臉書貼文分享，健康的人把握這關鍵步驟就可以。

ICU醫生陳志金在臉書PO文分享，網友對於用餐脫口罩後，是否能戴回去充滿疑問。陳志金建議，若是健康的人，接觸感染者的風險也較低，可於吃完飯後，再戴上同個口罩，但要注意，脫下的口罩別直接接觸桌面，可在先在桌上墊上一層衛生紙，再將口罩放上面。

陳志金說，若是曾接觸有呼吸道症狀的人或本身感冒、有呼吸道症狀的人，建議還是妥善丟棄，不要重戴，但若真的萬不得已，身邊剛好只剩下這個口罩，請鋪上一張衛生紙，將脫下的口罩放在上面，手儘量不要接觸到可能的污染面（內或外都是），也不要讓口罩直接接觸到桌面，以免污染桌面。

陳志金也叮嚀，口罩不白戴，最重要的就是「手不要接觸到污染面」，而且戴前和戴後都洗手。

(中時電子報)