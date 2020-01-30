凌晨3點半，9度的低溫，2500公尺的海拔，一對80餘歲的老夫妻在如此惡劣的氣候環境中，兩老彼此依偎在汽油用盡的老車裡，長達近2個小時，合歡派出所員警獲報後，立即趕往現場，將兩老帶回派出所安置照料，免去了在春節中發生的憾事。

合歡派出所指出，本月25日起，合歡山已開始下起雨來，氣溫也驟降至10度以下，尤其是入夜後更是嚴寒難耐，就在凌晨3點半，合歡派出所前突然發出停車開門聲，值宿員警呂小平耐著寒冷，從被窩裡伸出頭，往駐地監視器一看，看見大門外有一人往派出所內部東瞧西探，警員呂小平遂趕緊起身，穿好制服開門詢問有何事？

原來是家住南投的羅姓民眾返家時，行經台8線113公里大禹嶺下方時，看見路邊停放一部墨綠色的老車，車上坐著一對老夫妻，經詢問才知原來是汽油用罄，一滴不剩，只好停在路邊休息，等待天亮。

合歡警助受困2500公尺高山一對八旬老夫妻。（影片取自臉書）

由於當時氣溫只有9度，老翁車內並無暖氣，且車屬暗色，恐有遭往來車輛追撞之危險，羅男遂前來合歡派出所報案，警員呂小平獲報後，立即驅車前往察看。

到達現場時，果然看見一部老車就停在路邊，呂小平冒著冰雨的嚴寒，趕緊上前敲車窗詢問，才知家住台中市的黃姓老翁偕妻躲在老車裡避寒，已經快2個小時了，呂小平遂攙扶二老坐上巡邏車，載回派出所安置照料。

經詢問得知，已逾8旬的黃姓老夫妻這幾年經常開車出遊，走遍全省各地，當天則是兩老前往宜蘭旅遊，然後夜間開始進入中橫想要返回台中家裡，未料老車性能不佳，爬坡宛如龜速，以致到達關原段時已經凌晨了，更慘的是，油表燈早已亮起紅燈警戒了，關原加油站已關門停止營業了，兩老也不知道要前往附近的合歡所求助，遂傻傻地往武嶺方向駛去，結果還沒到大禹嶺就已完全油罄拋錨在路邊了，兩老遂躲在車內彼此依偎，等待天明，再想其他方法脫困。

由於警員呂小平的閩南語不甚靈光，遂趕緊叫起雪季勤務支援人員巡官徐國恩、警員唐志明，請2位台語腔甚濃的學長下來陪老先生、老太太聊天，然後攜帶汽油前往拋錨地幫老車加油，再開回合歡所前停放好。

在閒聊中，員警遞上熱茶、熱包子供老夫妻解飢驅寒，員警觀察已屆耋耄之年的老夫妻舉止，兩老相敬如賓，恩愛逾常，難怪會經常駕車出遊，加上長年耕農，磨出一身的古意，所以不想叨擾他人求助。

兩老用完包子後，已近清晨6點，員警遂拿出棉被，鋪好被褥，請兩老小睡一下，待天明後，再驅車返家。

未料，兩老只稍睡了1小時，清晨7點即起床打開派出所大門，剛入睡的員警嚇得趕緊起床出門攔阻，勸請兩老與員警共用早餐後再駕車返家，但個性返老還童的黃老先生執意要立刻返回老家，警員呂小平見老翁去意甚堅，遂幫老翁加了1000元的汽油後，並叮囑老翁駕車一定要小心慢行，老夫妻則滿心感謝兒孫輩員警溫馨的照料，也請合歡所員警將來到台中時一定要找他們喝茶，一齣年節互敬互重的倫理鄉土劇就在合歡所真實上演，溫馨無比。

(中時電子報)