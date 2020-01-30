推動高能效創新的安森美半導體（ON Semiconductor）已被納入彭博性別平等指數（GEI）。安森美半導體今年入圍因得分高於彭博設定的全球標準，彰顯其在5大支柱框架的高程度批露和整體表現，包括女性領導力和人才庫、同酬和性別薪酬平等、包容性文化，性騷擾政策和尊重女性的品牌。

2020 GEI包括50個行業的325家公司，安森美半導體是其中之一。涉及的行業廣泛，包括汽車、銀行、消費者服務、工程和建築，以及零售。

安森美半導體總裁暨執行長Keith Jackson表示，很榮幸能領導這樣一家公司，在當今競爭如此激烈的市場和我們生活的世界中力求性別平等。在安森美半導體慶祝首次公開募股（IPO）20周年之際，這不僅是認可我們達到目標，也是公司發展的里程碑。

安森美半導體多元化與包容性和人才管理總監Alicia Scott表示，在安森美半導體，我們每天都努力將多元化和包容性融入企業各個層面。公司的性別平等工作獲全球認可是我們的榮耀，同時也提醒我們的客戶、股東、社區，最重要的是我們的員工，在多元化和包容性方面要言行一致。

GEI於2016年推出，前稱彭博金融服務性別平等指數（Bloomberg Financial Services Gender-Equality Index），追蹤致力於支持性別平等的政策制定、代表性和透明度的上市公司的財務表現。

彭博董事長Peter T. Grauer表示，納入2020 GEI的325家公司已表現出對透明度的承諾，並展現出在相關性別數據報告的領導力。對公司統計數據和實踐的披露是在全球支持性別平等的重要第一步。

安森美半導體長期以來一直致力於多元化和包容性，認識到公司因充分發揮全體員工的廣泛經驗、知識、文化、客戶和背景而處於最強的地位。公司頌揚這些差異，並在全球160多個地點為35,000多名員工建立包容的工作環境。

(工商 )