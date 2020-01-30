武漢肺炎疫情持續延燒，教育部已表示，陸生來台就學情況，將依疫情而定，不少陸生也表示，返台時間目前尚無法確定，就學期間勢必延期，各大學也建議陸生延後數日並視情況再買機票。

教育部已表示，暫緩受理大陸研修生或交換生來台；2月9日之後，返陸過年的大陸學位生是否回台繼續學業，必須視疫情狀況而定；同時，也希望國內大學新學期不要讓學生到大陸交換或研修。

台灣師範大學一名北京博士班陸生表示，年假期間收到校內老師在微信群組告知，目前武漢肺炎疫情尚未控制，陸生返台就學時間無法確定，建議陸生不要購買2月9日到10日的返台機票，回台就學時間延後。

該名陸生還提到，教育部的規定，對碩博士班影響不大，如果校內課程都已修完，只要與台灣的指導教授維持通訊聯繫即可，隨時報告論文完成進度，但碩士班與學士班學位陸生的問題比較大，主要的時間都必須在學校修課，如今返台就學時間無限延長，課程是否能如期完成，甚至能否順利畢業都已成未知數。「陸生都很擔心，大家都在分析如何才能入台，包含簽訂連署書。」

政大一名江蘇博士陸生則說，微信上已有公眾號整理台灣各大學的春季交換陸生公告，包含輔仁大學、華梵大學、中央大學等校在內，都配合台教育部作法，依照疫情發展，暫緩交換陸生來台。

該名政大陸生並指出，至於學位陸生方面，目前返台時間也都延後，甚至無法確定，這對於沒課的同學影響不大，但很多碩博士班陸生還沒有完成修課，寫論文也需要與指導教授定期當面討論、報告，現在卻無法克服，不少陸生擔心，學位是否能順利拿到。

(旺報 )