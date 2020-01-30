今（30）日大年初五開工，因應武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳說，目前疫情屬於家庭內群聚感染，並非社區感染，因此各縣市元宵燈會等大型活動無需暫停，但過去兩周自中港澳來台或需居家隔離的民眾不宜出席。對此，前衛生署長楊志良表示，在未發生社區感染前，維持大型活動可以避免經濟損失，然而，一旦出現社區感染就要立即禁止；此外他也指出，由於民眾警覺性高，各地大型醫院的因應措施也都很謹慎，只要持續維持就沒有大問題，建議「料敵從寬，正常生活」。

雖然大型活動無需暫停，但張上淳表示，建議某一些人不要前往參加，包括過去14天從中港澳回來的民眾，目前正處於自主健康管理期間的人，或是出現一般性發燒呼吸症狀的民眾，而從湖北回來的民眾目前都是居家檢疫隔離階段，曾有密切接觸者依規定也不能外出。

對此，楊志良表示，目前尚未出現社區感染，加上民中從事戶外活動大多都有自主管理和戴口罩，因此若病情控制住，就不要造成額外經濟上損失或民眾恐慌，「繼續正常生活、保持經濟活動」；不過，若是進到社區感染，就要停止活動。他也呼籲「不要再囤積口罩了」，許多民眾恐慌買不到口罩，但其實家裡有一盒50片、100片就夠了，否則就如同之前「衛生紙之亂」，家裡有再多都不夠用。

針對我國現階段的防疫措施，楊志良建議「料敵從寬，正常生活」，因為無法預估將來是否會出現社區感染，民眾應保持警覺性，特別是醫院採取的相關防疫措施，例如限制看並人數、戴口罩和乾洗手，都應保持，切勿鬆散。

根據過去流感疫情，楊志良說，上呼吸道的感染到了夏天病情就會趨於緩和，民眾除了持續提高警覺，生病一定要去醫院就診；至於武漢肺炎疫情是否還會持續升溫，還要觀察一陣子。

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(中時電子報)