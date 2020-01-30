台北市一名彭姓男子（52歲）懷疑妻子外遇，昨（29）日中午聽到妻子要出門，偷偷跟蹤到台北市內湖麥當勞前，赫見妻子與一名男子見面，懷疑對方就是小王，醋勁大發兩人大打出手，甚至上演鎖喉秀，嚇壞不少民眾。

根據了解，40多歲的彭妻，告知丈夫要和「閨密」出門逛街。但彭男懷疑妻子外遇，決定跟蹤，結果跟到內湖區舊宗路麥當勞前，發現妻子和一名顏姓男子在麥當勞吃東西。

彭男憤而上前質問顏男，兩人起口角出拳互毆，一度相互鎖喉，兩人從人行道扭打到花圃，嚇壞用餐民眾。民眾報警後，警方趕抵時，顏男已離去，剩下彭男與妻子在現場爭吵，被請回派出所了解案情。

彭男進入警所後氣憤難平，不時向妻子咆哮，並表示要告顏男傷害。顏男經警方通知到案，否認與彭男的妻子有婚外情，聽聞挨告傷害後，也表示要告彭男傷害。雙方互告傷害警方函送法辦。

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(中時電子報)