在防疫會議開始前，宜蘭縣長林姿妙與祕書長林茂盛做防疫內容的討論。（胡健森攝）

武漢肺炎疫情陰影籠罩全台，宜蘭縣長林姿妙30日在新春開工日立即召集相關單位舉行防疫會議，根據統計，宜蘭縣截至30日上午，全縣共有19件通報案例，其中17件已經排除，另有兩件還在等待檢驗報告結果，林姿妙表示，在縣府團隊認真努力防疫下，宜蘭縣到目前為止防疫準備相當齊全，但仍希望中央能儘速加緊趕工，讓全民都能戴上口罩防杜疫情。

依照潛伏期推估，武漢肺炎疫情恐進入大爆發的危險期，中央、地方各單位也繃緊神經展開防疫大作戰，因各級學校開學在即，所幸宜蘭縣至今尚未傳出確診病例，因此宜蘭縣在校園方面暫採「345」的流感防疫標準，也就是「3天內發生4起病例立即停課5天」。

另外，春節假期結束，宜蘭縣的「長青食堂」也恢復正常供餐，縣府也已要求進入長青食堂用餐者都必須先量測體溫的措施，掌握年長者健康狀況。

宜蘭縣防疫指揮官林姿妙表示，目前宜蘭縣內的口罩庫存量足夠，衛生單位已將防疫儲備口罩優先提供醫療院所及面對第一線為民服務的工作人員，並全力協調縣內各口罩供應廠商，在開工之後儘速配送到各藥局，民眾不必恐慌、囤貨；至於縣內一對王姓年輕台商夫妻，從武漢返台後並未在家自主隔離引發宜蘭縣民恐慌，林姿妙也特別表示，縣府衛生局、警察局在第一時間找到這對夫妻，並已確認健康狀況

沒有問題。

對於行政院長蘇貞昌下重話說「要人給人、要錢給錢、有防疫破口絕對嚴辦」，林姿妙表示，宜蘭縣府很認真、努力地防疫，目前為止準備得相當齊全，但仍希望中央儘速加緊趕工，讓全民都能戴口罩一起防杜疫情。

(中時 )