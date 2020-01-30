NBA傳奇球星布萊恩的空難事件中，同機的還有南加州橘岸社區學院棒球隊總教練阿托貝里（John Altobelli），昨日是橘岸社區學院的開幕戰，賽前大會為這名不幸罹難的教練致敬，而剛加入洋基的王牌投手寇爾（Gerrit Cole）也在其中，他更在推特中透露萬分不捨。

教練阿托貝的女兒艾莉莎與培頓，是布萊恩愛女吉安娜的高中女籃隊友，當天他們夫妻一同搭上這架直升機，最後全員罹難，家人只留下擔任紅襪球探的兒子J.J.與女兒萊希（Lexi Altobelli）。

寇爾同樣出身自橘郡，雖然他不認識阿托貝里，不過自小就聽聞過他以及他帶領的球隊，他認為作為棒球員以及橘郡居民，應該要為這位驟逝的傑出教練，表達自己的敬意，「通常球季的開幕戰總是非常興奮且熱鬧，不過對橘郡的這個家族來說，這是陰沉的日子。」

56歲的阿托貝里在橘岸社區學院擔任27個球季的總教練，去年拿下州冠軍，他更被美國棒球教練協會評選為年度最佳國家教練，執教期間率隊拿下超過700場勝利，不過在今年的開幕缺席，昨日全隊換上14號球衣且手臂繡上教練的名字，為這名偉大的教練致敬。

寇爾在推特上指出，在大學期間，他與阿托貝里的兒子J.J.就是良性競爭關係，不過J.J.現在已退下球員身分，成為紅襪隊球探。而阿托貝里帶過的球員，還包含洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）、大都會外野手麥尼爾（Jeff McNei）。

寇爾說，「我很敬佩他的求勝慾望，以及對團隊的熱愛和嚴謹的職業道德。阿托貝里的家庭是由橘郡棒球而編織的，我來自橘郡，因此感謝你們一家的貢獻，你們所樹立的榜樣以及影響，是所留給我們的。」

(中時 )