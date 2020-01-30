武漢肺炎疫情未見緩和跡象，台股鼠年開紅盤暴跌逾600點，鴻海（2317）因在湖北武漢設有生產基地，市場憂心影響生產狀況，拖累股價爆量下殺跌停價83.1元，回測近3個月低點，截至12點仍逼近跌停，成交量暴增至近11.8萬張，創去年11月4日以來最大量。

鴻海今年按慣例於初六（30日）在土城總部舉行開工典禮，由董事長劉揚偉主祭，集團總財務長黃秋蓮、副總裁呂芳銘亦出席，創辦人郭台銘則未現身。因應武漢肺炎防疫措施，所有人員均戴上口罩，進出入者均需測量體溫。

因應武漢肺炎疫情未見緩和跡象，鴻海宣布暫緩員工回赴中國大陸廠區、改為在台辦公，武漢返台員工繼續居家檢疫、無須出勤。中國大陸廠區除非另有規定，否則均暫延至2月10日才全面復工，在維持春節留守必要人力情況下，機動調整不同廠區的生產排配。

鴻海表示，依照集團政策，將不針對單一廠區及產能狀況發表評論，目前公司正評估各種方式讓全球生產營運持續順利進行，並強調集團先前即曾經有成功對抗SARS的經驗，深知如何照顧員工健康、機動調整生產排配，讓員工健康與客戶需求同時兼顧。

據鴻海年報顯示，鴻海集團在武漢市東湖新技術開發區設有富士康科技園，關係企業包括武漢市准時達供應鏈管理、武漢市派達國際物流、武漢裕展精密科技、武漢金機虎精密機械、武漢富友萬得商貿、武漢鴻富錦精密工業等，初估影響當地員工人數達近1.35萬人。

(時報資訊)