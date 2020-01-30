和泰汽車(2207)對今年2020年車市展望樂觀，預期台灣整體車市規模45萬台，比去年的43.9萬台成長約2.5%，和泰車代理的TOYOTA、LEXUS今年整體販賣目標為14.6萬台，比去年的14萬1,891台增加約2.9%。

TOYOTA/LEXUS/HINO總代理和泰汽車發表對今年汽車市場展望與集團企業營運重點，繼去年蟬聯18年台灣車市銷售冠軍，今年和泰集團持續挑戰市場全方位第一的地位。其中，TOYOTA去年總銷量11.9萬台，市佔率27.2%，並且是國產車與進口車銷售雙料冠軍；LEXUS交出2.2萬台創新高的紀錄，市佔率衝達25%；商用車總銷量達8092台，創27年銷售新高。今年以TOYOTA總銷量預計12.4萬台，增幅4.2%、成長動能最強。

和泰汽車總經理蘇純興表示，2019年台灣汽車總市場登錄台數來到43.9萬台，較前年小幅成長約1%。和泰汽車代理的品牌皆創下亮眼的銷售成績，TOYOTA與LEXUS兩品牌全年登錄台數為14萬1,891台，創下銷售歷史次高佳績，蟬聯18年台灣車市銷售冠軍，市佔率達32.3%，2019年改款的ALTIS、RAV4持續蟬聯國產車與進口車雙料冠軍；LEXUS以登錄2萬2,295台再創市場新高，HINO大型商用車的販賣成績也達成市場10連霸。

展望2020年，受貿易戰、民間消費動能、汰舊換新政策最後一年等因素影響，和泰汽車總經理蘇純興說：「我看不到市場不好的理由。」和泰汽車預估2020年汽車市場規模要比去年成長，可望來到45萬台。和泰汽車今年小型車販賣目標設定為14.6萬台，其中TOYOTA 12.4萬台，LEXUS 2.2萬台，市佔率32.5%，另商用車目標為8千台，挑戰成為商用車新世代霸主。

此外，和泰集團旗下的關係企業今年營運重點部分，和雲行動服務將增設加盟體制，擴大汽機車共享服務規模；和潤企業於去年第四季掛牌上市後，今年將積極拓展「商用車」、「機車」雙百億市場和設備融資租賃業務；車美仕將持續拓展全球據點，加速新商品導入；和泰產險將為邁向百億保費收入公司備局。和泰集團在汽車銷售、各關係企業都將挑戰成為市場全方位No.1。

(時報資訊)