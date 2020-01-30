武漢肺炎黑天鵝亂入全球金融市場，第一金中國世紀基金經理人張帆認為，此次武漢肺炎疫情和過去SARS、MERS相較，可能不會出現大規模的人類傳染或重創經濟，但由於武漢肺炎的傳染力高於SARS，造成的恐慌會較高。在SARS疫情期間(2003/2~2003/6)，雖然市場信心受挫，台股及港股短期震盪較為劇烈，最大跌幅分別達12.02%、10.8%，但很快便收復失土。從整段疫情期間來看，其實前後變化不大，台股僅微幅下跌2.85%，港股甚至上漲4.3%。而美國受影響較輕微，最大跌幅僅5.93%，且領先反彈，在疫情期間甚至大漲13.88%。疫情結束後的3~6個月，股市都持續上揚，突破疫情前高點。

張帆認為此次武漢肺炎疫情不致重創經濟的原因有三：一、目前此類新型冠狀病毒的嚴重程度和致死率比SARS、MERS低，SARS致死率約15%，而武漢肺炎約2%；二、與2003年中國政府一度隱匿疫情，延誤防疫的工作相比，這次的資訊透明，處理上也明快許多；三、各國衛生單位和世界衛生組織已有處理此類快速傳染疾病的經驗。

世界衛生組織(WHO)將「武漢肺炎」正式命名為「2019新型冠狀病毒」(2019-nCoV)。此次源於武漢的肺炎，和2003年的SARS、2012年的中東呼吸症候群(MERS)一樣，屬於冠狀病毒的呼吸系統傳染病。病毒株基因雖然有8成與SARS相同，但並非同一株病毒。根據疾管署的統計，目前的致死率也低於MERS的三成和SARS的一成，不過仍有可能出現突變或擴大感染，受感染的人數可能會再升高。

張帆指出，由於源於中國，正值農曆春節期間，大批春運人口移動，此時爆發呼吸道傳染病的疫情，預估受感染的人數會持續增加。再者，春節假期原為中國全年當中最為重要的消費期，肺炎傳染的陰影將會影響假期出遊和消費的意願，對中國已出現的消費回溫不啻為一大變數。

根據最新公布的中國消費數據，2019年12月社會零售消費總額季度持平，年增8%，其中線上零售年增達20%，化妝品、家電、高端酒類、乳製品等分別有11%~66%的年增長，至於一般必需消費品維持在4%左右的增幅，即使日用品出現4.1%的降幅，也是由於雙十一提前消費的影響。中國消費經過2019年的低谷，原本期待在2020年會出現復甦跡象，此時由於武漢肺炎的陰影，勢必衝擊短期間的消費。

(時報資訊)