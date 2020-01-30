武漢肺炎疫情衝擊台股金鼠年紅盤，盤中一度重挫600點，季線跳空失守，生醫族群成為盤面最大焦點，包括防衛概念花仙子(1730)、額溫槍最大代工廠豪展(4735)，原料藥族群以及疫苗股等獲點名，可望成為台股中抗「疫」奇兵。

法人指出，防疫概念股中的口罩、清潔用品為低階產品，長期大好不易，僅花仙子(1730)因營運策略佳而業績長期向上，另外，武漢肺炎增加體溫監測的頻率，可關注全球額溫槍最大代工廠豪展(4735)，血壓、血糖量測則不受武漢肺炎的影響。

至於有在大陸發展的生醫族群來說，法人指出，武漢肺炎將大幅降低陸民短期內外出消費的意願，連帶影響美容股如麗豐-KY(4137)、佐登-KY(4190)，保健食品實體通路消費亦受影響，但電商通路則可望受惠，評估以大陸保健食品市場為主的大江(8436)受到的整體影響有限，台灣保健食品股如葡萄王(1707)、生展(8279)則不受影響。

現階段民眾避免感染的意識甚高，若非必要將少外出並少進出醫療院所，恐短暫影響醫療通路與服務股如盛弘(8406)、承業醫(4164)、大學光(3218)，隱形眼鏡恐無法透過電商通路來彌補營運佔比較大的實體通路的下滑，金可-KY(8406)、精華光(1565)恐受短暫影響。

醫藥股中不乏營運將大好，或營運出現轉機個股，法人進一步指出，優質醫藥、疫苗股的市場關注度可望因武漢肺炎而提升，看好原料藥族群的台耀(4746)、中化生(1762)，製藥股的南光(1752)、保瑞(6472)、展旺(4167)，以及疫苗股的國光生(4142)、高端疫苗(6547)等。

(時報資訊)