外傳下屆國會龍頭呼聲最高的前行政院長游錫堃，今日赴時代力量黨團拜會。時力黨團下屆總召邱顯智表示，2月1日立法院正副院長選舉，時力3位準立委在投票前會先討論，應該會有一致性的決定。

游錫堃今日上午在立院副院長蔡其昌及立委鄭運鵬、陳亭妃的陪同下，至立法院時力黨團辦公室，拜會時代力量立院黨團及下屆立委邱顯智、陳椒華、王婉諭。

邱顯智表示，當年在戒嚴時期時，黨外人士在圓山大飯店討論組黨事宜，游錫堃當下登高一呼，催生民進黨，這樣的勇氣讓人相當佩服，也認同游錫堃是想做事的人。

游錫堃表示，方才已得到民進黨團的支持，將爭取下屆立法院長。而原本打算在年前就先來向時代力量拜年，但不好意思現在變成來拜票。

游錫堃說，對於時代力量在一些議題上的主張，也已事先做過功課，比方說陳椒華過去對環保議題的關心、對六輕的關心。其實自己過去擔任宜蘭縣長時也堅持要六輕、火力發電廠退出宜蘭。

游錫堃說，若有機會擔任院長，將來主持政黨協商，在法律上規定下，盡量讓各黨團都能平等，只要能增進人民福祉的法案，都會支持。並在兼顧立法品質及效益下，和大家一起努力讓台灣成為小而美的國家。

邱顯智說，昨日時代力量內部討論後，決定向游錫堃提出一些院長選舉制度建言。比方說可以學習澳洲國會，讓院長候選人有一場政見發表演說，另外也建議院長選舉可以記名投票。

邱顯智也表示，已故的前立委盧修一當年接見並協助華隆關廠案的弱勢女工讓他印象非深刻，因此在國會改革議題上，希望未來可以朝建立國會調查權、聽證會及直播來努力。

陳椒華說，在上會期礦業法要修法最後卻功敗垂成。希望未來可以盡快來處理。另外環境資源部組織法也要加快腳步，而未來要建立非核無煤的國家，建築節能的部分要盡快來做。這些也是對新任院長的期許。

王婉諭說，針對假消息、不實報導，時代力量主張立法院應該更嚴肅來看待。而過去在司改國是會議上見到，很多決議事項都需要搭配立法的進行，希望立法院在修法上可以盡快處理。

蔡其昌表示，今天是以下屆立院副院長候選人身分陪同游錫堃來拜會時力黨團。而時力所主張的改革，可以做的都不會遲緩。上屆也完成了國會公開透明、開放國會直播、公民記者可以來國會等等。

蔡其昌說，立法院是合議制，時力的意見未來也要透過各黨協商，要有共識，其實各黨背後都有一些壓力，這些大家都可以理解，但正副院長該承擔的工作都會來進行。

游錫堃表示，年前已經拜會民眾黨，國民黨的部分也請民進黨的柯建銘總召幫忙聯繫。而目前自己只是尚待就任的委員，時力的意見，若未來有機會擔任院長，會再參考，也將會秉持黨團平等。政黨協商的部分，也會尊重各黨的意見。

游錫堃說，國會調查權被切割部份給監察院及過去的國民大會，若要處理這個問題，可能必須要修憲。當然這是台灣重大的課題，未來要如何提高立法院的地位和功能，也要各黨團來努力和配合。

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(中時 )