麗豐-KY（4137）面對武漢肺炎疫情延燒，30日表示，除了捐款人民幣100萬元，用於疫情嚴重地區醫院採購口罩、護目鏡、防護服等醫用物資外，農曆年前已全面實施發送口罩、加強衛教等全面性預防。

麗豐表示，自疫情開始傳出後，內部即要求克麗緹娜(中國)武漢分公司之所有員工在家工作，盡量減少外出，目前武漢分公司所有員工未傳出任何病例，凸顯公司緊急因應措施的謹慎度，目前也對旗下所有事業體、分公司、加盟店等進行預防疾病之衛教宣導。

此外，春節前，麗豐也主動發送自營電商通路?新美力商城?之克微粒口罩給公司同仁，在疫情影響之際絕不刻意漲價，並再次向所有同仁、加盟主等進行衛教宣導，要求各地區之辦公場所、店家應徹底清潔，春節正常營運的門店嚴格規範必需配戴口罩，期望大家都能平安健康迎接新年。

目前麗豐所有子公司、店家等營運單位，也都配合當地政府宣佈春節假期延長規定調整上班時間，共同對抗疫情。

麗豐表示，為拋磚引玉並善盡社會責任，截至目前為止，除了集團通過?中國青少年發展基金會?緊急捐款人民幣100萬元，用於湖北武漢及其他疫情嚴重地區之醫院採購口罩、護目鏡、防護服等醫用物資外，克麗緹娜員工們及加盟店合計愛心援助募集達人民幣158萬元，目前麗豐仍持續向所有員工、店家伙伴們發出愛心助力抗擊疫情的呼籲，邀請大家通過?中國青少年發展基金會專項援助通道?進行對抗疫情的愛心捐助。

而針對疫情較嚴重的湖北市場，麗豐二百多家加盟店以及武漢分公司所有員工，在春節期間也調配公司現有庫存及協調物流運輸，為每家店、每位分公司同仁發送數瓶洗手液及蔓越莓沖劑，並直接配送至店家及各員工之所在地點。

(工商 )