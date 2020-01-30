（13:34更新收盤）武漢肺炎疫情升溫，台股今天（30日）鼠年開紅盤一路走低，終場狂瀉696點，跌幅高達5.75%，收在11421.74點，爆出巨量2754.15億元，創史上最大單日跌點。

台股30日暴殺696點，史上最慘。（中時電子報製表）

武漢肺炎引發台股市場全面性恐慌，政府基金不但未如市場預期進場加碼、護盤，明顯坐壁上觀，散戶斷頭殺聲隆隆，市場哀鴻遍野，指數狂瀉千里，台股加權指數低還有更低，午盤過後指數摜殺至11,441點，大跌677點，創史上最大單日跌點。

據統計，台股史上最大跌點是發生在2018年10月11日，當日指數開在10,272.04點，就是當日最高點，最低點為9,797.93點，最後收在9,806.11點，重挫660.72點，若今日收盤跌超過660.72點，則將創下史上最大跌點紀錄。

台股今日跌勢一波比一波低，市場任賠殺出氣氛濃，也未明顯見到政府基金出面相挺護盤，引發台股爆量重挫，市場估計台股今天成交量恐爆出約3,000億元的大量，大跌600多點，均是史上前三大量或跌點。政府基金今日是否不但沒有護盤，且與外資法人、散戶齊步賣超，引起市場高度關注。

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