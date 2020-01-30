大陸武漢肺炎確診病例突破6千例，台北市長柯文哲今（30）日上午受訪時說，以台灣跟大陸往來密切的程度，未來一週是防疫的「危急期」，如果出現很多案例，「大家就麻煩」，為了保護自己，最好還是戴上口罩。

戴上口罩的柯文哲表示，因為大陸已經瞬間超過6千例，現在開始上班，以台灣跟大陸往來密切的程度，在未來的這一個禮拜，應該是防疫的危急期，如果這個時段沒有出現很多病人，後來變化會比較好應付，如果出現很多案例，大家就麻煩，台灣醫療體系、防疫體系，在全世界排名很前面、算是好，不過話也不要講太大聲，因為大陸一下子突然超過6千，台灣到現在為止是8例，所以未來一個禮拜應該算是關鍵期，為了保護自己，還是要戴上口罩。

因應武漢肺炎延燒，許多活動因此取消，柯文哲表示，2020動漫節明天將在台北南港展覽館如期舉行，第一線工作人員要接觸不特定人，戴口罩會比較好，至於參加的人，在密閉空間，且又是跟不認識的人，建議還是戴口罩。

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(中時電子報)