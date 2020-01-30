《環球時報》30日社評針對湖北省長二上記者會並感謝批評發出芻議指出，從26日到29日，湖北省長王曉東、武漢市長周先旺和書記先後出席記者會，在大陸，一個省和省會的領導幹部這樣與輿論的溝通頻度極其罕見。這幾輪溝通的主題可謂艱難、沉重，官員在輿論形勢明顯逆風逆水的情況下能夠站出來開記者會，而且在開局不利的情況下沒有氣餒，而是堅持了下來，是非常值得鼓勵的。

社評稱，客觀說，湖北省和武漢市的局面是開記者會扭轉不了的，公眾的情緒也不光是圍繞記者會上的一些表達發生的。當前的工作重心是要控制疫情，奪回對抗新型冠狀病毒的主動。然而通過記者會等形式最大化地實現與公眾的有效溝通又是一個非常重要的環節。在一個崇尚大眾民主的時代，輿論已不僅僅是主觀的一時的東西，很多時候它們就是客觀的刻度。

社評指，從輿論迴響看，27日和之後的記者會都沒有再出現26日的「爆雷」情況，發布者和受眾之間的磨合應當說在發生、進行。記者會這樣開下去，本身就是對公眾的尊重，公眾對此是有感知的。

社評表示，這一次湖北省開這麼多記者會也可以說是被「逼上梁山」的。疫情這麼嚴重牽動了全大陸的所有人，人們強烈需要了解一線的情況，武漢市和湖北省也十分需要全大陸的支援。這個時候如果領導幹部們不出來，只靠發言人、專業幹部和官方媒體是絕對說不清楚的。

在記者會上談論敏感話題，接受全大陸無數雙眼睛、其中很多是批判性審視，對大陸很多領導幹部來說，相當於放在爐子上烤。然而回頭看這幾天，湖北省通過這些記者會和各種專訪向外界介紹了大量情況，對湖北省工作產生的正面效果總體上無疑大於負面效果。

社評認為，無論出了什麼事、也不問局面多麼不利，都請各地官員堅決站出來面對媒體和公眾，坦誠地溝通，這是人民公僕應有的態度，是履行對人民群眾應盡的彙報義務。工作成績有好有差，人民群眾當然很看重這些業績，與此同時，他們同樣很在意官員這種時候的態度。

(中時 )