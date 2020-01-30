基隆市社會處寒冬關懷街友，並發送口罩協助防疫。（許家寧翻攝）

武漢肺炎加劇，基隆市總計8件通報「新型冠狀病毒」疑似個案、以及3名在外縣市的市民，經過追蹤檢驗其中9人已排除感染，大年初六開工首日，衛生局宣布最後2名疑似案例檢驗結果，採檢報告確認皆為陰性，依程序解除居家隔離列管。

武漢肺炎擴散，全台累積確診案例已達8例，基隆市政府、議會及基隆港務公司原訂今起陸續舉辦的開工新春團拜活動，針對尚有2例疑似病例今檢驗結果出爐，防疫務必謹慎，紛紛預警性取消相關活動，防止任何群聚感染的可能。

市府指出，基隆市衛生局針對疫情防護措施，除了年前已啟動應變小組，全面防範中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情，也持續注意中央指揮中心最新通報資訊，做好防疫相關工作，因應寒流來襲，社會處也對街友展開低溫關懷，並發送口罩協助防疫。

大年初六30日的開工上班日，因應疫情，市府除取消團拜活動，也要求市府及各附屬機關的第一線服務工作同仁皆必須戴上口罩，與市民及訪客接觸的場所，準備消毒水供民眾使用，各處局同時加強宣導所有同仁正確防疫觀念及相關措施。

(中時 )