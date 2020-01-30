武漢肺炎疫情延燒，台灣觀光產業遭逢陸客限制入境、台旅行團赴陸亦受限的雙重衝擊，加上秋冬國旅補助將截止，恐面臨嚴峻困境。交通部長林佳龍今（30）日下午將與觀光界業者會面，瞭解業者困境及需求，據了解，交通部已擬妥五項方案，盼協助產業發展。

首先，知情官員說，擬針對接待陸客旅遊團的旅遊業者，因配合政府協調提前離境，衍生額外費用，以及因暫停出團至中國大陸旅遊，觀光局將研議補貼部分損失。

其次，協助旅行業者營運周轉利息補助、觀光旅館及旅館業者融資，提高信貸額度並減收手續費，另研議協調公股行庫成立紓困貸款專案，事先協調排除障礙，盡速放款。

第三，交通部擬推動觀光旅館及旅館地價稅一定期限之租稅優惠，地方政府稅損，則研議透過中央調整統籌分配款比例方式，對配合推動觀光政策之縣市政府予以實質補助。另評估透過立法程序比照2002至2003年SARS期間的營業稅與所得稅減收。

第四，協調航空公司就中國大陸鄰近地區航班，配合退票或展延出團日期，並減免退票手續費或沒收訂金等。

第五，整合跨部會資源推動小鎮、山脈旅遊之周邊基礎建設。另為促進旅行業發展，將結合相關部會研提出在職員工培訓補助。

知情官員說，雖紓困方案尚未定案，但已有五大方向雛形，將聆聽業者意見後，跨部會溝通協調。另據瞭解，林佳龍從除夕夜起即與觀光界意見領袖密切聯繫，並持續與府院高層及觀光局商議，因此年後以最快速度提出包括減稅、融資、比照SARS期間補貼受疫情影響之部分損失等方案。

(工商 )