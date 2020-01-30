SEMI國際半導體產業協會公布最新Billing Report（出貨報告），2019年12月北美半導體設備製造商出貨金額為24.9億美元，創2018年6月以來新高，月增率達17.5%，年增率為17.8%。

SEMI（國際半導體產業協會）指出，2019年12月北美半導體設備製造商出貨金額為24.9億美元，較2019年11月最終數據的21.2億美元相比上升17.5%，相較於前年同期21.1億美元則上升了17.8%。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，北美設備製造商的銷售額達到自2018年6月以來未見的新高。12月設備出貨這股增長表現，再次強調了先進的邏輯製程與晶圓代工投資所帶來的優勢。

晶圓代工龍頭台積電(2330)於年前1月16日舉辦法說會，宣布上調今年資本支出金額到150至160億美元之間，高於去年調升後的150億美元，將連續第二年改寫新高紀錄。去年第四季在台積電調升資本支出帶動下，北美半導體設備製造商出貨金額連續三個月上揚，且於去年12月攀升至17個月以來新高紀錄。

(時報資訊)