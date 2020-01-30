偵查隊長涉侵占義警顧問費 無罪確定

林偉信／台北報導

4年前擔任新北市警局瑞芳分局偵查隊長林國雄被檢方起訴，挪用義警分隊的顧問費涉貪汙罪，高院維持一審判決，認為林男將顧問費作為所有偵查隊同仁均得檢據支用的公積金，未據為已有，判決無罪確定。

檢方起訴指控，林國雄在2016年至2017年8月，擔任新北市警局瑞芳分局偵查隊長期間，由偵查隊分別對外聘請瑞芳地區士紳約30多名擔任瑞芳義警分隊顧問，每名顧問繳交2萬元顧問費作為瑞芳義警分隊運作的經費。

林國雄以其向岳母家購買的比賽頭等茶1斤、茶油60瓶及罐頭塔等物品，贈送瑞芳義警分隊顧問為由向義警請款，由義警顧問費支付，且用聚餐名義請領顧問費，檢方認定他涉犯貪汙罪的利用職務機會詐取財物罪，將他起訴。

但林國雄辯稱，瑞芳義警分隊屬民間社團， 經費來源係顧問團補助，並非公款，亦未歸入瑞芳分局或其他公務機關之公款帳戶內，僅為私人民間財產，相關經費請款依規定辦理，沒有涉及不法。

高院維持一審判決，認定義警分隊同意支付林國雄的10萬元預備金及3 萬6450元款項，林都交予負責人保管，作為所有偵查隊同仁均得檢據支用的公積金，而未據為已有，自無從認定有不法意圖，判林男無罪。

(中時 )