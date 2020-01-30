新北市新莊區某口罩專賣店今（30日）上午出現大批人潮排隊，民眾卻無端攻擊記者。（翻攝畫面／葉書宏新北傳真）

新北市新莊區某口罩專賣店今（30日）上午出現大批人潮排隊，民眾卻無端攻擊記者。（翻攝畫面／葉書宏新北傳真）

新北市新莊區某口罩專賣店今（30日）上午出現大批人潮排隊。（翻攝畫面／葉書宏新北傳真）

台灣已有8例2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）感染個案，全台各地加強防疫，民眾也爭相購買口罩防疫，新北市新莊區某口罩專賣店今（30日）上午出現大批人潮排隊，中國時報黃姓攝影記者前往採訪時，卻遭到暴怒民眾鎖喉、重摔，民眾犯案後逃逸無蹤，案由警方調查中。

據悉，今（30日）為開工首日，儘管政府不斷強調口罩供應充足，但各地口罩專賣店仍出現大排長龍景象。

黃姓記者今（30日）上午前往新莊區中平路拍攝人潮排隊搶購畫面，豈料，一名中年男子卻突然對記者飆罵三字經，甚至不斷伸手阻擋記者採訪。黃姓記者不予理會，該男疑因久候多時、脾氣爆炸，竟將怒氣發洩在記者身上。

該男持續不斷阻饒記者工作，更動手拉扯要搶奪手機，甚至推打記者後鎖喉將他重摔在地。附近民眾見況上前大喊「不要打人！」記者倒地後身體多處挫傷，男子犯案後逃逸無蹤。黃姓記者已前往醫院驗傷，將向新莊警分局提出告訴。

(中時 )