武漢肺炎疫情持續延燒，民眾搶買口罩，呈現社會恐慌現象，啟宗心理諮商所所長林世莉對此提出「3保、3可六步曲」，呼籲國人，以安穩平靜的心情來面對疫情，並正向思考，減少不被傳染、不被隔離、不增加恐慌，同時更懂得避開確診病例較多的地方。

林世莉執業30多年，回顧過去，台灣社會歷經過SARS、921大地震與八仙塵爆等動盪，憂心社會出現集體焦慮現象，她提出「3保、3可六步曲」，幫助國人減緩恐慌感，一起度過難關。

林世莉表示，「第1保」是要保護家人與國家，勿輕忽，從大陸各地回國家人，留意身心狀態，按國家規定確實辦理，不可輕忽。

「第2保」則是保護家庭與公司團體，適切儲備 保護措施，在個人與家庭部分，口罩、酒精消毒相關用品適量被儲，以備不時之需或安己心。公司團體方面，則啟動各項消毒保護措施，張貼告示提醒安全須知。

「第3保」為保護自己正向思考，也就是減少不被傳染、不被隔離、不增加恐慌的機會，轉向正向思維還化解不可掌控之危機。

林世莉提到的「3可」：「第1可」是可作正念，安穩情緒與睡眠，可播放Youtube裡有很多正念影片幫助入眠；「第2可」則是可透過詢諮、輔導或諮商，透過心理師將自己焦慮情緒紓解、如因往年事件創傷帶來的回憶、藉此與心理師透過各種諮商輔導療癒方式，舒緩正焦慮或受傷壓抑之情緒。「第3可」是可盡情與家人抒寫與營造相處樂趣，一起包餃子、一起炸年糕、一起啃瓜子、教爸爸媽媽或爺爺奶奶玩麻將等居家活動。

(旺報 )