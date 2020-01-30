時代力量下屆立委邱顯智、陳椒華、王婉諭今日於立法院召開「優先法案記者會」。有媒體提問在野大聯盟合作的可能性，邱顯智表示，時力在價值上和國民黨完全相反，而民眾黨對很多議題也不表態，說要合組在野大聯盟，聽起來讓人充滿雞皮疙瘩。

時代力量今日向外界介紹下屆黨團幹部，包括總召邱顯智(司法)、副總召兼書記長陳椒華(環保)、幹事長王琬諭(兒少弱勢、犯罪被害人保護)以及時力立院黨團主任賴嘉倫。

邱顯智表示，很歡迎其他政黨或個別委員就單獨法案來合作，比方說導致年輕人不敢結婚、生小孩，也是最痛苦的房價問題，以及居住正義、勞動正義的議題等等。

但邱顯智說，在野大聯盟聽起來就是雞皮疙瘩，因為和國民黨之間的政黨價值完全相反。而民眾黨對很多議題沒有表態，在這樣的情況下不知道要怎麼合作。但在個別的議案上，還是抱持開放的態度。

邱顯智表示，時代力量的政黨票拿了109萬票，但不分區卻只有3席立委，這是選舉制度所使然。即便如此，還是不能忽視許多時代力量支持者的付託，未來也會在國會扮演堅定的監督力量。

邱顯智指出，針對司法改革，希望可以修法刑事陪審法草案，未來讓人民可以參與審判。現在連歐陸的德法、亞洲的日韓都有這樣的制度，希望台灣也可以快點進行。

邱顯智另表示，未來也要修貪汙治罪條例的不法賄證罪、不法關說罪、提高貪汙犯假釋門檻等等，不要讓外役監成為貪汙犯的度假天堂。這些貪汙犯在外役監還可以放假、縮刑，沒多久就可以假釋，都是不對的。

陳椒華表示，希望未來可以到衛環委員會，並會將重心放在能源及環保議題上。像是有很多農地、水源地過去都被偷偷掩埋廢棄物，這些部分也都是未來要討論及修法的方向。

王婉諭表示，這次進入國會將為弱勢及孩子發聲，並表示許多托嬰、托育機構過去違法但卻不會被公布機構及機構負責人資訊，兒少法第105、107、108條都應該提升裁罰金額，未來將朝資訊揭露來努力。

王婉諭說，身為犯罪被害人家屬，很清楚司法過程中，犯罪被害人的地位不足，雖前陣子已通過被害人訴訟參與法規的修訂，但仍未完備。希望未來繼續推動包括上訴權、詰問權、調查權等等，提高犯罪被害人權利。

邱顯智補充表示，過去許多被冤枉、陷害的人，到最後走投無路，但卻沒有人伸出援手，時代力量非常願意幫忙，也願意一起想辦法來解決。也希望在2月7日，也就是最快的時間開議，盡快來討論相關議題。

邱顯智表示，過去礦業法的精神是把這些礦物當作國家財產，但卻忽略許多土地上有住了很多居民，當中有很多原住民。開發當中會牽扯很多利益問題，但還是會想辦法來溝通。

陳椒華說，礦業法一直不修法，導致過去取得開採權的財團可以不斷開採，這部分會再來跟各黨討論，找出方法來處理。

邱顯智說，前行政院長游錫堃在年前就曾經聯絡希望拜會時力黨團。因此稍晚也會與游錫堃會面。時力也希望聽聽游錫堃對未來國會的展望及想法。另對於國會改革方面，時力過去一直主張國會議員應該要有調查權。這部分也會提出來和游錫堃討論。

(中時 )