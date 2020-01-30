富蘭克林華美投信今（30）日表示，年假期間中國武漢肺炎疫情增溫，全球市場對今年美國首場（1月29日）貨幣政策會議措辭的關注度更加深，而聯準會如預期維持基準利率於1.50％~1.75％不變，並表示全球經濟成長可能呈現趨穩訊號，惟包含新型冠狀病毒帶來的不確定性，短期間造成中國與亞洲市場的波動，但本次聯準會後聲明與去年12月的差異不大，而維持目前利率水準也將支持美國經濟持續擴張，有助支持全球景氣維持復甦步調。

富蘭克林華美投信表示，聯準會對當前貨幣政策基調存在高度共識，並聲明美國經濟成長溫和、勞動市場強健，惟對消費市場的評估從強健下調到溫和，此外，市場解讀聯準會評估現階段通膨仍低，可持續維持現行的貨幣政策，不至於影響整體的結構性經濟。

富蘭克林華美中國A股基金經理人沈宏達表示，中國武漢肺炎（2019-nCoV）雖在大中華地區農曆年間影響，但中國政府本次反應速度快於2002年底SARS的經驗，加上醫療科技大幅進步，病毒基因序列逐漸完成拆解，目前各大醫療院所著手找出更有效益的治療方式，雖短線上中國市場波動提高，將評估適時做調節動作，但長線上，因中國和亞洲為長期成長區域，建議靜待市場波動和非經濟因素影響降低後，可伺機採取逢回分批配置或調節擇股的策略。

富蘭克林華美投信表示，回顧SARS經驗，中國GDP在2003年第二季雖出現下滑，而疫情降溫後，2003年下半年GDP強力反彈，全年成長率更優於2002年，可見即使疫情短線衝擊景氣，市場的長線復甦主軸不變。隨著全球氣溫暖化、春季回暖速度比十多年前快，疫情不耐高溫將有助後期擴散趨緩，加上全球央行持續寬鬆貨幣仍是支持經濟逐底反彈的關鍵基石。

沈宏達指出，受到武漢疫情影響，中國宣布延長春節假期至2月2日、中國股市也將延後至2月3日開市，評估未來中國官方或透過刺激政策，如鼓勵基礎建設支出、刺激消費等措施來因應經濟放緩的可能性，建議可等開市後汰弱留強個股，或酌量加碼目前受壓抑的消費股、伺機等候反彈。

(工商 )