武漢疫情衝擊台股跌勢加大，停損、系統性多重賣壓齊湧下，加權指數盤中跌點擴大逾660點，回探半年線，盤中預估量高達3,000億元，直逼2000年1月及2007年7月的天量。

第一金投顧董事長陳奕光分析，陸股新春未開市，大中華地區賣壓集中在台股釋出，造成集中市場及櫃買市場跌停家數近300檔。台股早盤還沒有跌這麼兇，午盤過後，跌點擴大逾660點，主要是投資人抱股過年、被動式基金及權證停損，部分個股出現系統性斷頭賣壓，以及外資啟動避險，造成股匯雙殺，恐慌性心理引發不理性賣壓，造成多殺多，相互踐踏。

陳奕光認為，成交量估高達3,000億元，顯示政府基金及大戶逢低勇於承接，部分指標性個股如鴻海，盤中股價有量跌停，顯示指數已處相對低點。

宏遠投顧副總經理陳國清則指出，台股史上收盤單日最大跌點為2018年10月11日的660.72 點，當時是因為美國升息、債市利率上升所致；第二大跌點為2000年3月13日的617.65 點，因受當時全球金融風暴影響，30日盤中跌點已跌破紀錄，股價不理性大跌，反而是進場機會。

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