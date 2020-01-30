武漢肺炎疫情如業界所料，台股開盤重挫，航運股成為重災區，其中航空雙雄華航(2610)與長榮航(2618)都曾跌停，其他航運類股也都下跌，其中散裝航運市場則是演去年事件，去年1月25日巴西礦場水壩崩堤，直到6月19日恢復生產後運價才明顯回升，不過業者認為，疫情應影響市場頂多2、3個月，不會像去年上半年那麼慘。

目前看疫情影響最大的是航空旅遊業，華航與長榮早盤股價跌停，其中長榮航數度打開跌停，但又再跌停，新興(2605)也曾跌停。就海空運業來說，農曆年後原本就是淡季，一般情況下第一季不易獲利，現在是雪上加霜。因為疫情，航業業者都透過減併班或取消部分航班來降低損失，兩家航空公司都已宣布減班或停飛兩岸部分城市航班。

散裝船運的波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)在小年夜前一天(22日)還有623點，29日已經跌到525點，比去年2月11日的最低點595點還低，創2016年2月以來新低，是近4年來新低。

武漢肺炎擴散後不止兩岸與港澳受到影響，整體市場都會呈現負成長，估計客運受到的影響會明顯高於貨運，預計航空客運與郵輪、渡輪等業務首季恐都大幅萎縮，估將迎來超級大淡季，貨運影響雖較小，但因中國是原油等大宗貨最大進口國，經濟活動減少，恐同樣成為運輸「慘」業。

不過業者認為這次疫情北京方面大動作透過封城與延後上班或開學日控制疫情，疫情應該不會像2003年SARS那樣嚴重，疫情解除後，北京方面也會提出振興經濟措施，讓經濟成長率維持在6％，快的話第二季就可以逐漸好轉。

(工商 )