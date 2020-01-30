口罩出現搶購潮，行政院今日緊急邀集衛福部、經濟部會商後決定，政府每日將向業者徵收購400萬片口罩，調度供全國民眾使用，並將統一售價，據了解，每片有望低於8元，但實際售價、限購數量、通路等細節下午將由中央流行疫情指揮中心宣布。

這項措施是依照傳染病防治法規定辦理，至於徵收購買的對象為日產量5,000片以上的業者。過年期間許多民眾反映買不到口罩，經濟部長沈榮津28日邀集衛福部、四大超商、量販店、連鎖藥妝店及連鎖藥局等通路商會商決定，即日起至30日止，共釋出2,270萬片口罩，其中28日起連續三天、每天釋出600萬片口罩，共1,800萬片，提供給7-11、全家、萊爾富、OK四大超商，每人限購三片應急，每片售價8元。

而為了讓民眾就醫可以使用口罩，29、30日陸續供應470萬片口罩，供醫療院所內部或周圍的藥妝醫材通路康是美、屈臣氏、維康、杏一、躍獅、健康人生，同樣是零售散賣。

(工商 )