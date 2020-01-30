對外形象正面陽光的台北市立聯合醫院愛滋病個案管理師邱智浩，涉嫌在家辦同志趴還提供安非他命供人吸食，經警方逮獲吸毒者後再循線將他逮捕到案；台北地檢署偵辦時，邱坦承吸食及幫人團購供毒，檢方今依違反《藥事法》轉讓禁藥罪嫌將邱提起公訴。

根據了解，警方去年10月緝獲毒品案，偵訊落網藥頭時，查出毒品是由在台北市立聯合醫院擔任愛滋病個案管理師的邱智浩所提供，經員警跟監埋伏2星期，得知他赴日參加研討會後，於是向檢察官申請拘票和搜索票，並請移民署施行境管，於去年11月，將搭機返國的邱男拘提到案。

警方在邱嫌家中搜出多組吸食器，以及255公克安非他命，但邱否認販毒，表示60公克毒品是自己使用，因他常家中舉辦同志趴，多出來的毒品是替參加者「團購」，他並向警方供稱，他主辦的派對因參加者條件優質，在同志圈內口碑甚佳。

警方將邱移送檢方後，檢方依《毒品危害防制條例》販賣二級毒品罪嫌，向法院聲請羈押，但法院認為無羈押必要性，諭令10萬元交保，並限制出境。

據了解，邱智浩曾任藥癮減害自主團體個管師，曾多次宣導愛滋病和性病傳染相關知識，也曾開講座解釋成癮物質與同志性愛的關係，形像正面陽光，更因外語能力優秀，還會協助愛滋國際交流會議等，他曾擔任社團法人「台灣露德協會」理事，現因捲入販毒案，已主動請辭。

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(中時電子報)