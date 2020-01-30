目前台灣境內八例確診武漢肺炎的病患，其中第四例是一名有武漢旅遊史的50多歲女性，她在22日出現咳嗽症狀，27日確診。一名劉姓男子與她同班機，但現在卻下落不明，警方、衛生單位都聯絡不上，讓防疫工作出現漏洞，成為隱憂。

據《聯合新聞網》報導，劉男因為25日和第四例病患同班機返台，被列為「中港澳入境民眾健康關懷服務」追蹤對象，但卻一直不接手機，也不接之前留的02開頭的市內電話。衛生單位已透過警方及各種管道，想要盡快找到劉男，但至今尚未找到他。

報導指出，這5天來劉男如同「人間蒸發」，相關單位調查得知他的戶籍在彰化縣鹿港鎮，但一般留的電話是在台北。對於劉男的位置、身體狀況，相關單位都無法得知，更不知道他是否有出入公共場合，到處「趴趴趴走」。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，對於尚未確診的病患不會特別發言，但會追蹤中央交待要找尋、掌握的檢疫對象。如果對象真的行蹤不明、需要親友代為協尋，會再研究要不要公開檢疫對象的部分資料，請求協尋。

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(中時電子報)