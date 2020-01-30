時代力量立法院黨團今（30）日公布2020優先法案記者會，立委當選人邱顯智指出，本屆第一會期的優先法案計有25項，包括廣電三法、兩岸人民關係條例、我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案、平均地權條例等。會中邱顯智也介紹黨團幹部，由他擔任黨團總召，立委當選人陳椒華為副總召兼書記長，立委當選人王婉諭則擔任幹事長。

時力優先法案共25項，除了「廣電三法」之外，包括強化兩岸協議監督的「我國與中華人民共和國締結協議處理條例草案」、「平均地權條例」、「不動產經紀業管理條例」以及針對囤房稅的「房屋稅條例」，另外還有公益揭弊者保護法、貪污治罪條例、刑事陪審法、三二四行政院暴力驅離事件調查特別委員會條例、刑事訴訟法、犯罪被害人保護法、兒少法、幼照法、礦業法、最低工資法、工會法、集會遊行法、反媒體壟斷專法等。

邱顯智表示，時力堅持一路走來的價值和理想，針對各項社會大眾關注的議題，將秉持就事論事的態度，強調雖然黨團在國會是少數在野黨，但立場及所提出相對應的法案都非常清楚，他也呼籲「歡迎跟時力有相同價值、理想的各黨團或個別委員，合作推動進步價值法案。」

王婉諭則說，未來在國會要為弱勢勇敢發聲，守護台灣孩子，例如不法幼托業者的裁罰低於其不法所得，應提高罰金以有效杜絕不法；此外，現階段僅公開業者姓名，但沒有公開機構，希望未來能有統一平台，讓家長可以更了解相關資訊。

(中時電子報)